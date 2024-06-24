Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Ataşehir'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, düğün salonunun önünde park halindeki otomobillere çarptı. Düğün sahiplerinin alkollü sürücüye meydan dayağı atmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, aracıyla düğün için gelen ve araçlarını düğün salonunun önüne park eden araçlara çarptı.

Kaza sesiyle düğün salonundan dışarıya çıkan araç sahipleri araçlarını kazaya karışmış halde görünce alkollü sürücüyle tartışmaya tutuştu. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanılan olayın ardından alkolü sürücü olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı - 1

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile düğün salonundan çıkan şahıslar arasında da tartışma yaşandı. Polis ekipleri kaçan alkollü sürücüyü arama çalışmasına girerken olayla de ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1’i ağır 6 yaralı

Trafik tartışmasında korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Trafik tartışmasında korku dolu anlar: Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Düğün konvoyunda rastgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Aydın'da yangına müdahale sırasında itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Meclis mesaisine yeniden başlıyor: Kripto düzenlemesi Genel Kurul'da

Meclis mesaisine yeniden başlıyor: Kripto düzenlemesi Genel Kurul'da

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...