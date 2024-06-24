Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, aracıyla düğün için gelen ve araçlarını düğün salonunun önüne park eden araçlara çarptı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile düğün salonundan çıkan şahıslar arasında da tartışma yaşandı. Polis ekipleri kaçan alkollü sürücüyü arama çalışmasına girerken olayla de ilgili inceleme başlattı.