Ataşehir'de apartman yangını

Ataşehir'de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 01:24

Ataşehir'de apartman yangını

Ataşehir'de 5 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay 24.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yeditepe Caddesi 4. Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin büyük bölümünü sardığı evde hasar oluştu.

Yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...