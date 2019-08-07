İstanbul'un Ataşehir ilçesi TEM Kuzey Yolu'nda Y.A. idaresindeki otomobilin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde iken motor kısmı alev aldı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru oluşan yoğun trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.