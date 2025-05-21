Ataşehir'de bisiklet süren iki çocuğa araç çarptı: Durumları ağır

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi üzerindeki Sedir Parkı'nın önünde iddiaya göre, bisikletleriyle park önünde oynayan iki çocuğa, caddeden hızlı şekilde geldiği iddia edilen bir araç çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Mahalle sakinleri, yıllar önce aynı caddeye kasis konulduğunu ve bu sayede kazaların büyük ölçüde önlendiğini, ancak zamanla bu kasislerin kaldırıldığını söyledi.

"BURAYA KASİS İSTİYORUZ"

Vatandaşlar, sürücülerin caddede çok hızlı seyir ettiğini ve özellikle parka yakın noktalarda sık sık kazaların yaşandığını neredeyse her gün bir kaza olduğunu belirtti.

Yaşanan kazalara tepki gösteren mahallenin sakinlerinden Ramazan Yiğit ise, "Mahallemizde, çocuklara araba çarpıyor, buraya kasis istiyoruz. Araçlar çok hızlı geçiyor" ifadelerini kullandı.