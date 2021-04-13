Ataşehir'de corona virüs tedavisi gören babaya oğlundan ‘vinç’ sürprizi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşayan Ünal Özer isimli vatandaş corona virüse yakalanınca tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Zorlu tedavi sürecinde babasına moral vermek isteyen oğul Ogün Can Özer ise bir sürprizle babasının karşısına çıktı.

Oğul Özer, kiraladığı vincin balkon kısmına binerek, babasının tedavi gördüğü odanın bulunduğu kata çıkıp, babasına seslendi. Oğlunu bir anda karşısında gören baba Özer ise şaşkınlığını gizleyemedi.



Yaptığı ilginç sürprizle dikkat çeken oğul Ogün Can Özer, “Babamın hastalığının başladığı ilk dönem bizim için endişe vericiydi. Kendisini hastaneye yatırdık. 15 gün boyunca hastanede kaldı. İlk hafta durumu iyiydi fakat sonrasında ağırlaştı. Yoğun bakıma alındı ve kendisiyle artık görüşememeye başladık. Normal odaya geri dönünce benim de aklıma vinç sürprizi geldi. Normal yaşantımda da böyle ilginç fikirlerim var. Bu olayda da babama güzel ve farklı bir sürpriz hazırlamak istedim. Karşısında beni vinçle gören babamın heyecanlandığını gördüm. Bu da benim için mutluluk vericiydi” diye konuştu.



"BÖYLE BİR SÜRPRİZİ İLK DEFA GÖRDÜM"



Olayla ilgili konuşan vinç operatörü Cemal Öztürk ise, “25 yıllık meslek hayatımda, her şeyle karşılaştım. Böyle bir sürprizi ise ilk defa gördüm. Bu genç arkadaşımız yanıma gelerek makinanın kiralık fiyatını sordu. Ben de vinci ne yapacağını sorduğumda 25 gündür corona virüs tedavisi gören babasını görmediğini vinç aracılığıyla hastane odasına çıkacağını söyledi. Ben de bu sözler sonrası çok duygulandım. Açıkçası böyle bir şey aklımın ucuna dahi gelmemişti. Hastanenin önüne gittik. Genç arkadaşımızı yukarı çıkardık onlar yukarıda çok mutlu olurken, ben de aracın başında resmen ağladım. Babası beni görünce arayarak ayrıca teşekkür etti. O anları, duyguları sadece yaşayan bilir. Biz de meslek hayatımızda böyle ilginç bir şey yaşadık” dedi.

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