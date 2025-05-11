Ataşehir'de dairede doğalgaz parlaması: Panikleyip 7'nci kattan atladı

Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi.

Ocağın montajını yapan Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.