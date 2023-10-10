Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti.

Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe silahlı saldırı
Dilan Polat kimdir? Fenomen Dilan Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Dilan Polat kimdir? Fenomen Dilan Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Ataşehir’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikinliğe silahla ateş açıldı.

Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü.

Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe silahlı saldırı - 1

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor.

Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe silahlı saldırı - 2

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

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