Ataşehir'de etrafa ateş açan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ataşehir'de bir kişinin mahalle arasında evlere doğru silahla ateş ettiği yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, boş arazide silahla etrafa ateş ettiği belirlenen B.Ş., Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde olayda kullandığı silahla yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.