Ataşehir'de fabrika bahçesindeki yangın kontrol altında

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçesinde geri dönüşüm amacıyla biriktirilen kâğıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler, yangını fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.