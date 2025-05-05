Ataşehir'de feci kaza: Kadın metrelerce savruldu
Ataşehir'de seyir halindeki otomobil başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolda yürüyen bir kadına çarpıp durabildi.
Ataşehir'de yol kenarında yürüyen kadına otomobil çarptı.
Kaza, 4 Nisan Pazar günü saat 14.50 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü düreksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu.
Savrulan araç, bu sırada yolda yürüyen bir kadına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KADIN METRELERCE SAVRULDU
Kaza anı, park halinde bulunan aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin savrularak yolda yürüyen kadına çarptığı anlar yer alıyor.
Kadın çarpmanın etkisiyle park halindeki başka bir otomobilin önüne düşüyor.
Çevredekiler ise kazada yaralanan kadına yardım etmek için koşuyor.
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