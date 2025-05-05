Ataşehir'de feci kaza: Kadın metrelerce savruldu

Ataşehir'de yol kenarında yürüyen kadına otomobil çarptı.

Kaza, 4 Nisan Pazar günü saat 14.50 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü düreksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savruldu.