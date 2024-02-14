Ataşehir'de gaz kokusu paniği

İstanbul Ataşehir'de tatile giden ev sakinlerinin açık unuttuğu piknik tüpünden çıkan gaz bir apartmanı sardı. Polis önlem amaçlı binayı tahliye etti.

Ataşehir'de gaz kokusu paniği

'de gaz kokusu nedeniyle bir bina tahliye edildi.

Olay, Fatih Mahallesi, Hicazkar Sokak üzerindeki Pelit apartmanında saat 10.00 sıralarında yaşandı.

Apartmanda yoğun gaz kokusu alan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti. Gaz kokusunun tatile giden bir apartman sakininin evde açık unuttuğu piknik tüpünden geldiği anlaşıldı.

Kapalı daireye camdan giren ekipler gaz kaçıran piknik tüpünü dışarıya çıkardı. Yapılan çalışmaların ardından apartman sakinlerinin tekrar evlerine döneceği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Korkut Usta, "Tüpün üzerindeki mekanizmanın sıkılmamasından gaz kaçağı olmuş. İGDAŞ ekipleri gelip anında müdahale edildi. Gerekli önlemleri aldılar polislerle birlikte, ellerinden gelen her şeyi yaptılar." dedi.

Apartman sakinlerinden Gülbin Gül, "Hiç haberimiz yoktu, sabah kızım aradı, gaz kaçağı var dedi. Biz de apar topar çıktık. Bütün apartman tahliye edildi." dedi.

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