Ataşehir'de gecekondu yangını

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında iddiaya göre, bahçesinde ve çatısında çöp ve hurda biriktiren bir ailenin yaşadığı gecekonduda yanan sobadan yangın çıktı.

Çöplerin ve hurdaların yanmasıyla alevler birden büyüdü ve sokağı yoğun duman kapladı.

Sokaktan geçen vatandaşlar dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri sokağa giriş çıkışı kapattı.

Yangın sırasında binanın boş olduğu öğrenildi. Gecekonduyu kaplayan yoğun duman ve alev, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.