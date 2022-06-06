Ataşehir'de İETT otobüsünde taciz

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 16M numaralı İETT otobüsünde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti.

Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu. Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı falan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek?” diye tepki gösterdi.

''BEN MÜHENDİSİM, 2 ÇOCUK BABASIYIM''

Otobüsteki yolcular tarafından yakalanan tacizcinin, “Kaçmam. Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım. Özür dilerim“ demesi dikkat çekti.

Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı.



Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne? '2 çocuk babasıyım' diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi.

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tacizci, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.