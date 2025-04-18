Ataşehir’de inşaat alanında göçük

Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.



O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Göçük altından çıkan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

