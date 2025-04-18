Ataşehir’de inşaat alanında göçük
İstanbul Ataşehir'de inşaat sahasında toprak kayması yaşandı. 3 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ferhatpaşa Mahallesinde 11. Sokakta bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.
O sırada kazı alanında çalışan 3 işçi toprak altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Göçük altından çıkan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
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