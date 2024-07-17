Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı

Ataşehir'de iş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine 3 adet mermi isabet etti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ataşehir'de iş yerine silahlı saldırı

Ataşehir'de plakası henüz bilinmeyen motosikletle seyir halinde olan 2 kişi, cadde üzerindeki motosiklet tamir ve bakımı yapan iş yerine silahla ateş açtı. İş yerinin camlarına 3 adet mermi isabet etti.

İş yeri sahipleri silah sesi üzerine dışarı çıktı.Motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde üzerinde 3 adet mermi kovanı bulundu.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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