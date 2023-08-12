Ataşehir'de iş yerinin deposunda yangın

Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasından sonra söndürüldü. Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı yangın sırasında depo kullanılamaz hale geldi.

Ataşehir'de iş yerinin deposunda yangın

, saat 19.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi.

İş yerine ait depoda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Ataşehir'de iş yerinin deposunda yangın - 1

Olay yerine gelen ekipler, yanan depoya merdiven araçlarının da yardımı ile müdahale etti. ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...