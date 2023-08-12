Ataşehir'de iş yerinin deposunda yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi.

İş yerine ait depoda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi.