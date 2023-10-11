Ataşehir'de işyerine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi.



Olay saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan Dilan Polat’ın eşi Engin Polat'a ait işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



Ataşehir'de dün de Dilan Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlenmişti.

