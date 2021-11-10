Ataşehir'de kadın cinayeti: Samuray kılıcıyla saldırdı

Ataşehir'de Göktürk B.'nin samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Göktürk B., aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz (28)'i samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.



Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başak Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cinayet zanlısı Göktürk B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.