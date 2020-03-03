Ataşehir'de lüks rezidansta silah sesleri polisi alarma geçirdi

Ataşehir'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA 03.03.2020 - 23:27

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Ataşehir'de bulunan lüks rezidansın önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında havaya ateş açıldı. Bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Olay yerine zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, rezidansa girerek olaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Ataşehir Polis Merkezi'ne götürülürken olay yerinde 3 adet boş kovan bulundu.

Rezidansta oturan bir kişi “Dışarıya çıktık, bir baktık kalabalık vardı. Önce 4-5 el pompalı sesi geldi, sonra silah sesleri geldi. Olay nedir bilmiyoruz, silah sesini duyduk dışarıya çıktık" dedi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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