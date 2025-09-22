Ataşehir'de makas atan sürücü kazaya neden oldu

Çamlıca bağlantı yolu Mustafa Kemal mevkii Ankara istikametinde iddiaya göre hızlı seyreden bir otomobil aynı istikamette seyreden başka bir araca makas atarken kontrolünü kaybederek yol ayrımındaki bariyere girdi.

Çarptığı diğer araç da savrularak emniyet şeridine geçti. Kaza sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yararları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.