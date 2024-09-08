Ataşehir'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

Ataşehir'de mobilya dükkanı olarak kullanılan 4 katlı bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ataşehir'de mobilya mağazasındaki yangın söndürüldü

, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde 4 katlı mobilya dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

İş yerinde çalışan işçiler binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, 4 katlı mobilya dükkanının çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öne Çıkan Video

Kentsel dönüşümde mağduriyet riski

TÜRKİYE HABERLERİ

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Tunceli Ovacık'taki askeri araç kazasında 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı

Emine Erdoğan'dan Narin paylaşımı: Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı

Tıra ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Tıra ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Aşiret festivaline 20 bin kişi katıldı, 300 koyun kesildi

Aşiret festivaline 20 bin kişi katıldı, 300 koyun kesildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...