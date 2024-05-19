Ataşehir'de motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 18.45 sıralarında, Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir motokurye çarptı.

Motokuryenin çarptığı S.T., savrularak yere düşerken, kuryenin kullandığı motosiklet park halindeki trafik ekibine ait polis aracına çarptı. Kazada S.T. ağır yaralanırken, şans eseri kurtulan kızı sinir krizi geçirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan S.T.'ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Kazanın ardından sinir krizi geçiren S.T.'nin kızı ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan S.T.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



KAZA YAPAN MOTOKURYE KOŞARAK UZAKLAŞTI



Yayaya çarptıktan sonra motosikletiyle polis aracına çarparak yere düşen kurye, kazanın şoku ile bir süre olay yerinde dolaştı. Kazayı yara almadan atlatan motokurye, yaralının başında toplanan kalabalığın da etkisi ile olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis tarafından fark edilen motokuryenin daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.