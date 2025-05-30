Ataşehir'de otomobil alev alev yandı

Ataşehir'de Çamlıca Bağlantı Yolunda seyir halinde olan lüks otomobil bir anda çıkan yangın sonucu alev alev yanmaya başladı.



Sürücü aracı yolda bırakarak kendisini dışarı attı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alırken aracın ön tarafı tamamen yandı.

Polis ekipleri bir süre yolu trafiğe kapatırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.