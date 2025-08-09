Ataşehir'de otomobil alev alev yandı

İstanbul'da O-1 Çamlıca Bağlantısı Anadolu Otoyolu Kavşağı Ataşehir mevkiinde saat 14.00 sıralarında bir otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü ve yanındakiler aracı yol kenarına çekerek dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın esnasında, polis ekipleri trafiği tek şeride düşürerek önlem aldı.

Yanan otomobilin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.