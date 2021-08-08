Ataşehir'de otomobil durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı

İstanbul'da Ataşehir D-100 Karayolu Harem istikametinde saat 07.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, durakta bekleyen Adem Ovacık kontrolündeki İETT otobüsüne çarptı.



Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otobüste bulunan bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayı gören bir kişi, "Otobüs burada yolcu indiriyordu. Arkadan beyaz araba geldi ama frene basmadan direkt otobüse vurdu. Ya uykuluydu ya da alkollüydü diye düşünüyorum'' dedi.