Ataşehir'de otomobil hırsızlığı kamerada

Olay, gece saat 03.45 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi, Bahar Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 şüpheli önce sokak ve çevresinde keşif yaptı. Daha sonra 34 HPG 46 plakalı otomobilin kapısını zorlayan şüpheliler kapıyı açmayı başardı.



Otomobili düz kontak yaparak çalıştıran 2 kişi dakikalar içinde kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin 2 şüpheliyi ve otomobili arama çalışmaları sürüyor.