Ataşehir'de otomobil park halindeki üç araca çarptı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında iddiaya göre hızla caddeden yan yola giren otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, park halindeki üç otomobile çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobilin sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, otomobilin caddeden yan yola girdiği sırada park halinde olan otomobillere çarparak takla attığı anlar yer alıyor.