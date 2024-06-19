Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de aşırı hız yapan otomobil, dönüş yapmakta olan ticari taksiye çarptı. Taksinin metrelerce sürüklendiği, diğer otomobilin ise yanarak kullanılamaz hale geldiği kazada üç kişi yaralandı.

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Kaza, Ataşehir ilçesi, Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen otomobil, aşırı hızlı şekilde seyir halindeyken, karşı yönden sola dönüş yapan ticari taksiye yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari yaklaşık 50 metre sürüklenip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Ticari taksiye çarpan otomobil ise motor kısmında çıkan yangın nedeniyle yanmaya başladı. Kazada ticari taksi şoförü ve otomobildeki iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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