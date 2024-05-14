Ataşehir'de park halindeki araç kundaklandı

İstanbul 'ın Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak üzerinde saat 04.40 sıralarında iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu söndürmeyi başardı.



Yangında ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.