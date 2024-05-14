Ataşehir'de park halindeki araç kundaklandı

İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken araç küle döndü.

Ataşehir'de park halindeki araç kundaklandı

'ın Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Bahçe Sokak üzerinde saat 04.40 sıralarında iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir araç park halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Şüphelilerin park bölgesini gören güvenlik kameralarını kırdıktan sonra lüks aracı ateşe verdikleri öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ataşehir'de park halindeki araç kundaklandı - 1

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu söndürmeyi başardı.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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