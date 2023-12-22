Ataşehir'de park halindeki araçta ceset

İstanbul Ataşehir'de park halindeki araçta erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 05.00 sıralarında Küçükbakkalköy TEM bağlantı yolu ayrımında meydana geldi.

Emniyet şeridinde park halinde bulunan hafif ticari araç çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz duran kişiyi görünce kilitli olan araca arka camını kırarak girdi.

Yapılan incelemenin ardından araçtakinin hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni ambulans ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna götürüldü.