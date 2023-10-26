Ataşehir'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ataşehir Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aracın motor kısmından seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü yangın tüpüyle aracı söndürmeye başladı. Araçtan kısa sürede alevler yükselmeye başlayınca sürücü tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.