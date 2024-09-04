Ataşehir'de silahını vermek istemeyen şahıs intihara kalkıştı!

Ataşehir'de denetime takılan bir kişi yanındaki silahı vermemek için intihara kalkıştı. Polis, havaya ateş eden şahısı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Ataşehir'de silahını vermek istemeyen şahıs intihara kalkıştı!

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi saat 18.00'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, caddede denetim yapan ekipleri bir şahsı durdurmak istedi. O anda belindeki silahı çeken kişi önce ağzına sonra kafasına dayadı.

Uzun süre ikna edilmeye çalışılan şahıs, silahını teslim etmek istemedi. Şahıs havaya ateş ettiği sırada, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Öne Çıkan Video

Kirada tavan zam pratikte işlemiyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı toprağa verildi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı toprağa verildi

Tokat'ta işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Tokat'ta işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 1 ölü, 25 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Bir asker şehit oldu

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba Kayserilioğlu'na Cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Mısır lideri Sisi Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz Gazze'deki soykırımın sona ermesi

Mısır lideri Sisi Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz Gazze'deki soykırımın sona ermesi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...