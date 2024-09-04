Ataşehir'de silahını vermek istemeyen şahıs intihara kalkıştı!

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi saat 18.00'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, caddede denetim yapan polis ekipleri bir şahsı durdurmak istedi. O anda belindeki silahı çeken kişi önce ağzına sonra kafasına dayadı.



Uzun süre ikna edilmeye çalışılan şahıs, silahını teslim etmek istemedi. Şahıs havaya ateş ettiği sırada, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.