Ataşehir'de silahlı çatışma | Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

İstanbul Ataşehir’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında olay yerinden geçen bir polis memuru olaya müdahale etti. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, emniyet güçleri kaçan kişileri arıyor.

Ataşehir'de silahlı çatışma | Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

Ataşehir’de gece saat 00.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Taraflar birbirlerine silahlarla saldırırken, bu sırada olay yerinden geçen bir memuru olaya müdahale etti. Bölgeye destek polisi ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir Asayiş Büro ekipleri şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ataşehir'de silahlı çatışma | Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu - 1

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Ekipler, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan buldu.

Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi.

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