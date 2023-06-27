Ataşehir'de silahlı çatışma | Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

Ataşehir’de gece saat 00.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Taraflar birbirlerine silahlarla saldırırken, bu sırada olay yerinden geçen bir polis memuru olaya müdahale etti. Bölgeye destek polisi ekibi istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Ataşehir Asayiş Büro ekipleri şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Ekipler, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan buldu.
Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
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