Ataşehir'de silahlı çatışma | Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU



Ekipler, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak bir süreliğine trafiğe kapatıldı.



Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmada yerde çok sayıda boş kovan buldu.



Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi.