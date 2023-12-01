Ataşehir'de silahlı saldırı : 1 kişi yaralandı

Olay, dün saat 20.50 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, kafeden çıkan bir kişi, otomobile bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan vatandaşın otomobili çekici ile olay yerinden çekildi. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anını anlatan Hakan Kaya, "Ben dükkanda oturuyordum. Çok göremedim. 1 kişi gelip arabanın kapısını açıp sıkıp gitmiş. Yardıma koştuğumda gördüm, 3 tane kurşun yemişti. 1 tanesi kasık kısmına 2 tanesi bacaklarına gelmişti. Yaralı aktif olarak konuşuyordu. Bilinci yerindeydi, ama acısı büyüktü caddenin en sakin olduğu sırada oldu. Kimse görmemiş kimin ateş ettiğini geçmiş olsun diyorum" dedi.