Ataşehir’de sürücülerin yumruklu kavgası

Olay saat 12.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy mahallesi D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.

İki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi olarak yere düştü.

Taraflar çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı.