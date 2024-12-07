Ataşehir'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de önce refüjdeki uyarı tabelasına sonra ağaca çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

Ataşehir'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

Ataşehir'de Bayram T. idaresindeki otomobil, Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde önce refüjdeki uyarı tabelasında sonra ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan Bayram T'yi ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaza nedeniyle yola savrulan parçaları temizledi.

Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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