Ataşehir'de trafikte temizlik kamyonu şoförüne levyeli saldırı

Ataşehir İnönü Mahallesi Yurtsever Caddesi üzerinde iddiaya göre, trafikte çöp kamyonu şoförü ile bir sürücü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, levyeyle çöp kamyonunun şoförüne saldırdı. Küfürler savurarak tehditlerde bulunan saldırganın o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde saldırganın küfür ederek "Beni araştır" dediği ve levyeyle şoföre vurduğu görüldü.