Ataşehir’de, yabancı uyruklu sandıkları Türk gencini bıçakladılar

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre, mahallede toplanan bir grup vatandaş ilçedeki kağıt depolarına baskın düzenlendi.

Saldırganlar, girdikleri bir kağıt deposunda çalışan Jiyan Yaşar isimli Türk gencini ise yabancı uyruklu mülteci zannederek bıçakladı. Yaşanan olay sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kolundan yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba Ekrem Yaşar duruma isyan etti.



"80 KİŞİLİK BİR GRUBUN DÜKKANI BASTIĞINI SÖYLEDİ"



Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Ekrem Yaşar, “Olay yaşandığı esnada ben dükkanda değildim. Elemanın beni arayarak 80 kişilik bir grubun dükkanı bastığını söyledi. Ben çalışanlarıma karşılık vermemelerini söyledim. Dükkanı basmaya gelen kişiler Afgan değildi. Kısa süre sonra personelimi yeniden aradığında oğlumun bıçaklandığını söyledi. Arkadaşlar hemen hastaneye kaldırmış" dedi.

VİDEO: YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?