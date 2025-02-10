Ataşehir'de yangın faciası: Bedensel engelli Bahar yaşamını yitirdi

İstanbul Ataşehir'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangında, bedensel engelli olduğu öğrenilen 46 yaşındaki Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova hayatını kaybetti.

Ataşehir'de yangın faciası: Bedensel engelli Bahar yaşamını yitirdi

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçkarova'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede kadının vücudunda yanıklar olduğu öğrenilirken, oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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