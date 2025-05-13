Ataşehir'de yangın: İş yeri sahibinin gözyaşları

Ataşehir'de bir otomobilde başlayan yangın, tamirhaneye sıçradı. Alevler dükkanda hasara neden olurken, iş yerinin sahibi gözyaşlarını tutamadı.

Ataşehir'de yangın: İş yeri sahibinin gözyaşları

Ataşehir'de tamirhanedeki bir otomobil alev aldı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Küçükbakkalköy'deki bir tamirhanede meydana geldi.

Tamirhanenin içinde park halinde bulunan 34 YRF 11 plakalı LPG'li otomobil henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten alev alarak yanmaya başladı.

Ataşehir'de yangın: İş yeri sahibinin gözyaşları - 1

Giderek büyüyen alevler dükkana da sirayet edince, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

sonrasında dükkanda maddi hasar oluştu, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından dükkan sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...