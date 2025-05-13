Ataşehir'de yangın: İş yeri sahibinin gözyaşları
Ataşehir'de bir otomobilde başlayan yangın, tamirhaneye sıçradı. Alevler dükkanda hasara neden olurken, iş yerinin sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Ataşehir'de tamirhanedeki bir otomobil alev aldı.
Olay, saat 10.45 sıralarında Küçükbakkalköy'deki bir tamirhanede meydana geldi.
Tamirhanenin içinde park halinde bulunan 34 YRF 11 plakalı LPG'li otomobil henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten alev alarak yanmaya başladı.
Giderek büyüyen alevler dükkana da sirayet edince, çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Yangın sonrasında dükkanda maddi hasar oluştu, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının ardından dükkan sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Ataşehir
- Yangın
- İş Yeri