İstanbul Ataşehir'de çıkan yangında yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı. Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.