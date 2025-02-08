Ataşehir'de altı araç birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Ataşehir'de altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyoldaki 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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