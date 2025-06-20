Ataşehir'den İpsala'ya uzanan firar! Sarallar davasında tutuklanan Merve Özbey'in eşi tahliye edildi

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Sarallar suç örgütüne ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K.'nin aralarında yer aldığı 62 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmaya aralarında Kenan Koçak'ın da bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlarını istedi.

Dava dosyasına giren görüntülerde Yıldırım'ın 14 Ocak günü Ataşehir'de bir eve bırakıldğı yer almıştı

MERVE ÖZBEY'İN EŞİNE TAHLİYE Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, dokuz sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Merve Özbey ve eşi Kenan Koçak

ATEŞEHİR'DEN İPSALA'YA UZANAN FİRAR Sarallar suç örgütü üyelerinden Turan Yıldırım'ın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşi Kenan Koçak'ın yardımıyla Yunanistan'a firar ettiği ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis müdürü ve Özbey'in eşi Koçak'la beraber beş kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan polis müdürü M.D.K., ifadesinde suçlamaları reddetmişti.

M.D.K, Turan Yıldırım'ın Malkara'ya kadar kendisiyle gitmesinin tesadüf olduğunu, tesadüf değilse olayın bilgisi dışında gerçekleşen bir durum olduğunu savunmuştu. Koçak ise iki araçla yola çıktıklarını, İpsala'ya geldiklerinde M.D.K.'nin yanlarından ayrıldığını anlatmıştı.

Şüphelilerin Ataşehir'de bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri