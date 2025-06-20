Ataşehir'den İpsala'ya uzanan firar! Sarallar davasında tutuklanan Merve Özbey'in eşi tahliye edildi
Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili olarak tutuklanan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tahliye edildi. Aynı davada 19 sanık daha serbest kaldı.
Sarallar suç örgütüne ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı.
Suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırılmasına adı karışan ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü M.D.K.'nin aralarında yer aldığı 62 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen günlerde görülen duruşmaya aralarında Kenan Koçak'ın da bulunduğu bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanıklar, mahkemeden beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.
Savunma yapan sanık avukatları da, müvekkillerinin beraatlarını istedi.
MERVE ÖZBEY'İN EŞİNE TAHLİYE
Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, dokuz sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.
ATEŞEHİR'DEN İPSALA'YA UZANAN FİRAR
Sarallar suç örgütü üyelerinden Turan Yıldırım'ın, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşi Kenan Koçak'ın yardımıyla Yunanistan'a firar ettiği ortaya çıkmıştı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis müdürü ve Özbey'in eşi Koçak'la beraber beş kişi tutuklanmıştı.
Tutuklanan polis müdürü M.D.K., ifadesinde suçlamaları reddetmişti.
M.D.K, Turan Yıldırım'ın Malkara'ya kadar kendisiyle gitmesinin tesadüf olduğunu, tesadüf değilse olayın bilgisi dışında gerçekleşen bir durum olduğunu savunmuştu.
Koçak ise iki araçla yola çıktıklarını, İpsala'ya geldiklerinde M.D.K.'nin yanlarından ayrıldığını anlatmıştı.
29 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
İddianamede, şüpheli Kenan Koçak hakkında suçluyu kayırma, göçmen kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamalarıyla 13 yıl 9 aydan 29 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
İddianamede ayrıca, emniyet müdürü M.D.K'nin kamu görevlisi olması nedeniyle aynı suçlardan 14 yıldan 35 yıl 6 ay yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
FİRARİ YILDIRIM HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Hazırlanan iddianamede, kırmızı bülten kararı çıkarılan şüpheli Turan Yıldırım'ın, nitelikli yağma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 30 yıldan 60 yıla kadar hapsi istenmişti.
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