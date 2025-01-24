Atatürk Anıtı'na demir sopayla saldırdı: Gözaltına alındı

Sarayburnu'nda bir kişi elinde bulunan demir bir aletle anıtın üzerine çıkararak, büste saldırmaya başladı.



Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, saldırganı anıttan indirmeye çalıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.



Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

