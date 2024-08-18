Atatürk Barajı'nda çalışan güvenlik görevlisi, yüksekten düşüp öldü

Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Atatürk Barajı'nda çalışan güvenlik görevlisi, yüksekten düşüp öldü

'nın Bozova ilçesi Atatürk Barajı'nda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran, görev esnasında dengesini kaybederek yüksekten taşlık bir alana sırtüstü düştü. Bağıran’ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Serdar Bağıran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Bağıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bağıran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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