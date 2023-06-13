Atatürk Barajı'nda kaçak balık avlayan kişiye 16 bin 561 lira ceza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlanan balıkçılara yönelik operasyonda 600 kilogram balığa el konuldu.

Atatürk Barajı'nda kaçak balık avlayan kişiye 16 bin 561 lira ceza

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Atatürk Barajı'nda avlanılan balıkların Diyarbakır'a götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Siverek-Adıyaman kara yolunda uygulama noktası oluşturan ekipler, M.B'nin kullandığı 23 AAH 988 plakalı minibüste kasalara istiflenmiş 600 kilogram balık ele geçirdi.

M.B'ye 16 bin 561 lira para cezası uygulandı, el konulan balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

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