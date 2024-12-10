Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar verdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde  büstüne zarar verdiği gerekçesiyle 8 Aralık'ta yakalanan G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çankaya Mahallesi'nde, 8 Aralık'ta bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüpheli G.Ç. gözaltına alınmıştı.

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