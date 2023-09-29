Atatürk büstüne zarar veren şahıslar tutuklandı

Niğde'de Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'ndaki Atatürk büstüne zarar veren şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Atatürk büstüne zarar veren şahıslar tutuklandı

25 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı Divarlı Kasabası'nda meydana gelen olayın ardından İl Komutanlığı’na bağlı Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti.

Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde büste zarar veren şahıslar tespit edildi.

büstüne zarar verdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen S.Ç. (19) ve B.Y. (16) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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