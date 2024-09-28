Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı

Erzurum'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli, yakalandı.

Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı

Palandöken ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, sırt çantalı bir kişinin Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nda balta ile Atatürk büstüne zarar verdiği bildirildi.

İhbarla harekete geçen polis, kamera incelemesinde bordo renkli bir aracın okul çevresinden uzaklaştığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin Yusuf E. olduğunu tespit edip, kameradaki aracı da aramaya başladı. Palandöken Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, şüpheli aracın lokasyonunu tüm ekiplere telsiz anonsuyla bildirdi.

Atatürk büstünü balta ile kıran şüpheli yakalandı - 1

BALTA İLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri de Yusuf E.'yi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nın üst tarafında suç aleti balta ile yakaladı. Yunus E. ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Diğer yandan Atatürk büstü inceleme sonrası muhafaza altına alındı.

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