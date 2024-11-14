Atatürk görselini çiğneyen zanlı yakalanıp, tutuklandı

Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk etiketini yere atarak üzerine defalarca basan kişi yakalanarak tutuklandı.

Atatürk görselini çiğneyen zanlı yakalanıp, tutuklandı

’nın Muratpaşa ilçesinde, lastik tamircisi Mehmet Can Sevinç’in iş yerine giren yabancı uyruklu bir kişi, dükkânın kapısında asılı duran ve Mustafa Kemal görseli bulunan etiketi aldı. İddiaya göre etiketi alaycı bir tavırla Sevinç’e gösteren kişi, etiketi yere attı, üzerine su döküp çiğnedi.

Olay karşısında öfkelendiğini belirten Sevinç, tezgâhtan atlayarak bu kişiye müdahale etti. Arbedenin sokağa taşmasıyla çevredeki vatandaşlar araya girdi ve kişi olay yerinden kaçtı.

Polis, şüphelinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.A., tutuklandı.

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